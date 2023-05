¿Qué hace Gustavo Costas en Santa Cruz? Debería estar en La Paz, porque aquí se jugarán las Eliminatorias y, por tanto, aquí debería haber armado su búnker de trabajo. La capital oriental es linda y pujante, pero del calor debería pasar al frío para que él mismo se aclimate y no tenga achaques cuando le toque trabajar largos días en la ciudad del Illimani.

Su preferencia por otra ciudad nos hace dar cuenta que, como buen argentino, prefiere el nivel del mar o el llano a la temible altura del occidente boliviano. Es que en La Paz hasta de la comida hay que cuidarse porque tarda en digerir y eso a veces es molestoso sobre todo en personas mayores.

Sin embargo, si aceptó dirigir a la Selección debería mostrar más compromiso con el proyecto. Bolivia tiene que ser fuerte de local y buscar uno que otro punto de visitante, pero la prioridad tiene que ser La Paz. Ya debería haber rayado un plan de trabajo en esta ciudad, especialmente con los equipos que serán base de la Selección.

Algunos reportes de prensa dicen que está “trabajando en Santa Cruz”, viendo partidos de esa ciudad y otras. Imagino que los partidos de La Paz los ve por televisión. No está mal, pero él más que nadie sabe que una cosa es ver un partido por Tv y otra en el estadio. Por televisión la imagen es espectacular. En cambio, en los estadios el fútbol muestra otra realidad.

No se está haciendo nada en La Paz, y eso le va a pasar factura a Costas tarde o temprano. Cuando viene parece un turista, hace lo que tiene que hacer y después se va. La Federación debería hablar con él, quedar en preparar una trinchera inexpugnable en la sede de las Eliminatorias. Aquí tienen que caer todos los rivales, como ocurrió en 1993. Pero no se ve nada. Parece que Costas sigue el camino de Héctor Veira: como no hay nada que hacer en La Paz, la pasa bien en Santa Cruz, con la diferencia de que ‘El Bambino’ gozaba más del sol y la piscina. Así es lindo trabajar en la Selección, porque la Federación para Costas es un jardín apacible con rosas sin espinas.