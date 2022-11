La paralización del fútbol por el conflicto social va en desmedro de la Selección Nacional, cuyos jugadores no están en competencia por este motivo.

Este fue uno de los aspectos a tomar en cuenta para el cuerpo técnico de Gustavo Costas, quienes transmitieron a los jugadores de la Verde para que comuniquen a sus cuerpos técnicos la necesidad de jugar partidos de entrenamiento en vista de que no hay juegos oficiales.

“La verdad es que estuve pensando en eso y nos preocupa. Si hay una fecha FIFA, no se sabe qué va a pasar. Nosotros disfrutamos de esto, lo importante es que se juegue”, afirmó en primera instancia el defensor Marc François Enoumba.

El jugador naturalizado contó que habló con uno de los miembros del cuerpo técnico de Gustavo Costas (el preparador físico Cristian Argentieri): “Hablamos del partido amistoso, piden mentalizarse como siempre con la Selección Nacional, el partido está confirmado, ojalá que los problemas se solucionen”.

Enoumba reconoció que no es lo mismo estar en competencia que no jugar; por ello, “están preocupados (los miembros del cuerpo técnico) por la incertidumbre del torneo. Saben que, si no hay campeonato, los jugadores están parados y fuera de ritmo, pero yo en lo personal sigo trabajando en lo que viene”.

Además, el defensor expuso que, si no se puede jugar en Santa Cruz, hay varias sedes alternativas para ese encuentro. “Hay sedes en Bolivia, cualquier ciudad puede recibir un partido de Selección, seguro que se interesarán por asistir al estadio”, apuntó.

La dirigencia de la FBF está expectante porque se supere el problema social, si sucede ello, inmediatamente convocarán a un consejo de la División Profesional para confirmar el reinicio y el trabajo de la Verde.