“Hay que ganar en todos lados si es que queremos ser campeones”

Fernando Saucedo, mediocampista de The Strongest, tiene una deuda pendiente y es la de ser campeón con el cuadro atigrado. Señaló que este torneo se definirá por puntos, por lo que su equipo debe salir a ganar en todos los estadios. Remarcó que el Decano cuenta con el elemento suficiente como para lograr la corona. La idea es pelear por los primeros sitiales.

Consideró que se tiene que felicitar a Bolívar, que logró el campeonato anterior, y reconoció que el Tigre no compitió en la final, en la que perdían desde los 20 segundos.

Fernando, ¿cómo está la mentalidad en el Tigre para el torneo Clausura?

Estamos muy bien. De pronto tuvimos un semestre muy bueno, un poquito empañado por la final que no pudimos competirla, nos hubiera gustado ser campeones, pero tenemos la chance otra vez, la idea es pelear el torneo porque es lo que exige esta institución.

Se dice que en el fútbol siempre hay revancha, ¿será así para The Strongest?

Esperemos que sea así y tengamos un equipo sólido, un plantel que sabe lo que quiere en el campo de juego. Hay que ganar en todos lados, todas las canchas si queremos ser campeones, porque este torneo se definirá por puntos y es la única posibilidad.

¿Qué es lo que se tiene que corregir?

Hay detalles que uno sabe y conoce a la hora de pelear finales o torneos. Creo que el equipo y los jugadores lo tenemos, debemos competir siempre, pero con lo que se aprendió en el anterior semestre creo que vamos a llegar de mejor manera al segundo campeonato.

¿Analizaron en qué se falló al momento de disputar la final del torneo Apertura?

Hubo muchas cosas. En ese partido no tuvimos un rendimiento que nos haya permitido pelearlo. El comenzar perdiendo a los 15 o 20 segundos nos movió nuestro método de juego. A Bolívar tenemos que felicitarlo porque nos ganó bien, aparte de que después de hacernos el gol se replegaron e hicieron una línea de cinco y nunca pudimos crear oportunidades como para ganar el compromiso.

En el primer semestre creo que en lo individual le fue bien, los números le acompañaron...

Muchas gracias. Desde que llegué al Tigre me sentí muy cómodo, sentí que podía rendir bien y gracias a Dios salió todo lo que pensé, tuve un buen rendimiento y ayudé a mi equipo a llegar hasta donde lo hicimos, tuvimos una buena Copa Libertadores de América y en el torneo local accedimos a la final, por lo que siento que aporté con lo que sé a mi equipo.

¿Qué se siente perderse el partido de la Sudamericana?

Me dijeron que no puedo jugar y me sentí mal porque uno siempre quiere estar, en especial ante equipos de esa talla, como el Ceará, y sabiendo que en la ciudad de La Paz puedo aportar mucho a mi equipo. Se dio así y voy a apoyar a mis compañeros para que tengamos un resultado que nos permita ilusionarnos para la vuelta.

¿Qué metas tiene para esta gestión?

El principal objetivo es ser campeón. Desde que llegué acá siempre quise pelear por los títulos, cuatros años que hemos peleado las coronas y en dos pude lograrlo. En el certamen que se acerca quiero pelear por el campeonato y mostrar una buena imagen personal.

¿Quiere renovar con el Tigre?

Sí, yo estoy muy cómodo en esta institución y sé que se necesita pelear por el título y ser campeón, es la única manera de quedar en la historia del club. Es un lugar hermoso para jugar y se necesita de campeonatos.

¿Está llamado a ser uno de los líderes de la Selección?

Ojalá que sea así. Sé que todavía puedo aportarle a la Selección y sé que con Fernando Costa van a traer un director técnico que permita ilusionar al boliviano. Deseo aportar con mi futbol y mi experiencia, sé que vendrá un futuro mejor porque se hace que los jóvenes salgan a formarse al exterior, eso nos dará muchas alegrías.

¿Le gustaría ser el capitán de la Verde?

Me gustaría, me encantaría. Sé que dentro de lo que me tracé en mi carrera está el seguir aportando a la Selección, tengo que estar listo siempre porque me preparo para eso, para conseguir logros.