El director técnico de Bolívar, Beñat San José, reiteró anoche que cuando su plantilla no tiene adversidades, expulsiones o penales en contra, son contundentes en el ataque, tal como quedó demostrado anoche, cuando marcaron cinco goles.

“Es un triunfo muy importante, nosotros siempre salimos a ganar en todas las canchas. No es fácil romper el cerrojo defensivo, pese a que ellos estuvieron con 10 y fue importante que muchos se reencuentren con el gol. El otro día la gente no entendió que nos quedamos con nueve, en cambio con 11 somos un equipo que presiona y busca siempre el ataque”, aseguró.

Agradeció a la escasa hinchada que llegó al escenario miraflorino: “Hay que tener mentalidad positiva como la gente que alentó hoy (ayer), el que no es ganador, siempre está esperando que exista un fracaso. A la afición hay que respetar lo que diga, pero a veces hay rachas que no funcionan y se entiende las críticas. No hemos cosechado puntos por las adversidades que se nos presentaron en los partidos”. El vasco informó que Ronnie Fernández no jugó en el segundo tiempo por un mareo que tuvo a consecuencia del golpe que sufrió en el primer minuto de juego, pero dijo que su caso no es grave.

En los siguientes 11 días a los celestes les toca una seguidilla de tres encuentros. Todo comenzará el domingo, en la Villa Imperial, frente a Nacional Potosí, por la undécima jornada del todos contra todos.

En mayo, el miércoles 3, los académicos deben presentarse en Asunción frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores de América. Al retorno de Paraguay, los académicos serán locales ante la U de Vinto, el 8 de mayo.