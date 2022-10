Héctor Montes a Bolívar: “Que se imparta justicia”

Con firmeza respondió Héctor Montes, presidente de The Strongest, al reclamo que ha realizado Bolívar para revisar las jugadas del clásico y la actuación del árbitro Gaad Flores.

Primero fue el técnico Antonio Carlos Zago, quien reclamó por los minutos de adición en el clásico, mencionando que no correspondía, motivo por lo cual se consideraron perjudicados por las decisiones referiles.

Marcelo Claure, posteriormente, en su cuenta de Facebook, un día antes, había manifestado que “ya se ha presentado un memorial para revocar la expulsión de Villamil por error arbitral con videos. Ya se ha pedido el audio del VAR para ver qué decían los árbitros después de ver el golpe en contra de Bejarano y otros. Les voy contando...”.

A esta situación, respondió el titular del cuadro atigrado, Héctor Montes, también en redes sociales: “Cada quien con su propia perspectiva, solicitaremos la revisión de audio e imágenes del partido y que se imparta justicia”, afirmó a tiempo de mencionar algunos aspectos que observa The Strongest.

Entre algunos aspectos, The Strongest observó una plancha en contra de Triverio, sin tarjeta amarilla para Leonel Justiniano; en el penal contra Triverio no hubo tarjeta roja a César Martins, por la opción manifiesta de gol. Luego, un codazo de Sagredo contra Ortega, y no hubo tarjeta roja. En el cuarto gol de Bolívar, concretado a los 96:55, faltaban 2 minutos para finalizar el partido. En el altercado, el DT Zago agrede a los hinchas, dice el mensaje de The Strongest para mencionar que luego de los altercados, el juego se reanuda a los 104:05 y se tiene que jugar hasta el 106: 05, el penal se cobra a los 105:07 (faltaba un minuto para que finalice el partido). De acuerdo al titular atigrado, fue una provocación el festejo de Patricio Rodríguez tras el 4-3.