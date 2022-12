Su vida cambió radicalmente el 31 de julio, cuando fue elegido presidente de The Strongest, al frente de la candidatura “Unión Cañada”.

Héctor Montes tiene hoy poco tiempo, la presidencia atigrada es demasiado absorbente, pero la asume con determinación, ya que, al cabo, ya estaba curtido en el manejo dirigencial, primero con el Tigre y luego en la FBF.

Y, en el final de año, es el tiempo de balance de 2022 y el 2023 que viene.

“Han sido cuatro meses intensos para tratar de ordenar la institución, sanear varios aspectos que no se venían tratando históricamente en el club. Creo que todavía queda un buen trecho de trabajo para llegar a lo que se pretende para tener un club autosostenible, además que tenga todo en orden como una empresa, una entidad que se maneje bajo normas, reglamentos. Todo eso tiene un proceso y se lo está manejando, creo, de la manera correcta”.

¿Se cumplió lo previsto?

En lo deportivo, la aspiración era conseguir el campeonato, si bien se lo ha dado por concluido el certamen por temas externos y terminamos siendo primeros, se cumplió el objetivo, pero no de la manera en que se quería. En lo administrativo y financiero, esperábamos un cierto déficit, pero rebasó lo que estaba programado; sin embargo, se ha trabajado de buena manera para estar sin ningún inconveniente con el personal administrativo, obreros, plantel, con todo al día. En ese sentido, se ha cumplido con nuestra meta de tener un club que no tenga ningún inconveniente, planificando para el año, sabiendo que arrastramos un déficit y una deuda, y tratamos de sanear varios aspectos.

¿Qué se pretende para el año 2023?

Llegar a las metas trazadas en cuanto al reordenamiento institucional, tener nuestros manuales de funciones, nuestra estructura bien definida, obviamente, en lo deportivo, conseguir los logros más importantes, como la Copa Libertadores y el torneo local.

Con el premio de la Libertadores consolidado, ¿cómo se pretende conformar el plantel?

No es lo ideal lo que se hace, porque uno debería hacer números y gastar lo que va a recibir, pero en el fútbol no es así. Lastimosamente tenemos al frente a un rival que invierte de sobremanera sin tener ningún tipo de reparo en cuanto a los ingresos. Como institución, no podemos quedar lejos y hacer inversiones importantes.

En la última semana de 2022, ¿qué pensamiento ronda su cabeza?

Agradecer a toda la hinchada atigrada, a la gente que nos ha apoyado. Sabemos que hay un pequeño grupo de disidentes que luego de las elecciones han quedado disconformes con la elección de Héctor Montes, quienes se dedican a denigrar, a hacer mella en las redes. Pero, el apoyo de la gente es masivo, agradecerles a todos ellos y a los que no también. Desear lo mejor a toda la hinchada gualdinegra y la gente del fútbol en La Paz, que las fiestas sean cargadas de mucha paz y amor y que nos traiga una renovación total para la próxima gestión, que venga cargada de mucha ilusión, salud y felicidad.