Henry Vaca cierra ciclo de 5 años en el Decano

Henry Vaca cerró un ciclo de cinco años en The Strongest. El futbolista fue cedido anoche a Oriente, club en el que jugará el resto de la temporada y con la esperanza de salir al exterior.

“Intentamos retenerlo, pero no se pudo. Vaca pidió jugar en otro lado y hemos tenido que cederlo. Acaba el ciclo de Henry, anteriormente lo prestamos sin costo. El año pasado jugó en Oriente toda una gestión sin costo para The Strongest”, explicó anoche Ronald Crespo, titular de The Strongest.

Vaca expresó abiertamente su deseo de salir del atigrado, por ello los dirigentes vendieron el porcentaje del pase del Decano al verdolaga. Vaca llegó al club en 2017, cuando César Farías era DT del Tigre.

En 2019, con el argumento de ganar minutos, el jugador dejó el club y fue cedido a Universitario de Deportes de Perú, donde jugó ocho partidos. Posteriormente pasó al Atlético Goianense de Brasil que lo despidió por indisciplina. En 2021 fue prestado a Oriente Petrolero, este año volvió al atigrado, pero una vez más estuvo metido en actos de indisciplina, no tuvo minutos y pidió su salida de la entidad.

Hasta anoche, a las 23:50, Crespo intentaba rescindir contrato con Rodrigo Amaral. “Estamos trabajando”, contó y consideró que “no creo que fichemos a nadie más”.

A Vaca se suma la salida de Juan Bautista Cascini, quien llegó para jugar la Libertadores y Sudamericana, lo mismo Yvo Calleros. Del primero su futuro está asegurado en Rumanía y el segundo tenía la posibilidad de ser habilitado para el Clausura, pero dependía de que se libere un puesto. Llegaron Juan José Orellana, Fabricio Quaglio y Limberg Gutiérrez Mojica.