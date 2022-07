“Henry Vaca me dijo que no se siente bien en La Paz”

Aunque aún no se tomó una decisión sobre la situación de Henry Vaca, el presidente de The Strongest, Ronald Crespo, explicó ayer que “son varias las veces” que el futbolista le aclaró que “no se siente bien en La Paz” y que “se quiere ir”.

El mandamás del Tigre habló de Vaca, ayer durante una conferencia de prensa. “Con el señor Vaca tenemos un contrato firmado, pero hubo una oferta de Oriente Petrolero. Nosotros no hemos tomado en cuenta esa oferta porque para nosotros primero está el plantel y primero está lo deportivo. Sin embargo, son varias veces que Henry me manifestó que quiere salir, que no se siente bien en La Paz y demás cuestiones”, explicó.

Pero aclaró que “no se definió aún su situación. Seguramente en las próximas horas lo volveremos a conversar y tomaremos la determinación que sea conveniente. En principio, para nosotros, Henry debería quedarse porque lo queremos, porque es un buen jugador. Es un referente importante y lo queremos”.