Pablo Hervías fue presentado como el quinto refuerzo de Bolívar para la próxima temporada. El español llegará a la Academia con la dura misión de hacer olvidar a su compatriota Juan Miguel Callejón, el mejor jugador de ese país que brilló en el actual campeón del fútbol boliviano.

“Buenos días bolivaristas, les presento a Pablo Hervías como nuevo refuerzo para el Bolívar, viene del Málaga , tiene más de 55 partidos en la 1ra División de España y fue convocado a la Sub-17 de su país. Jugó en la Real Sociedad, Oviedo, Valladolid y el Eibar”, escribió ayer el presidente de los académicos, Marcelo Claure.

Hacer olvidar a Callejón no será una misión fácil para Hervías, ya que el exceleste es considerado como uno de los ídolos de la última década en la institución.

Desde 2012, Callejón anotó 117 goles en los torneos locales para la Academia, pero al margen de sus anotaciones fue un jugador desequilibrante en las seis temporadas que le tocó jugar en Bolívar y gran aporte en los cuatro títulos que tuvo la oportunidad de celebrar con esa entidad.

El séptimo español

Hervías, que cumplirá en marzo 30 años, será el séptimo jugador ibérico que lucirá la casaca celeste. Antes estuvieron Callejón, Edú Moya, José Luis Sánchez Capdevila, Alberto Guitián, Álex Granell y Álvaro Rey.

Excepto Callejón y Capdevila, el resto de los futbolistas españoles que pasaron por Bolívar no dejaron un buen recuerdo. Moya estuvo sólo un año y no le renovaron su contrato, Rey llegó con la misión de ser el 10 que buscaban los celestes, pero nunca pudo adaptarse al medio y su paso fue fugaz. Los últimos fueron Granell y Guitián que estuvieron el año pasado en el título 30 de la Academia, pero su presencia en la cancha no fue lo que marcaban sus antecedentes antes de su llegada al fútbol boliviano.

Una grave lesión

Según la prensa española, Hervías jugó como titular en septiembre pasado, luego de 16 meses de inactividad por una grave lesión que incluso puso en duda su continuidad en el fútbol.

“Muchas veces pensé que no iba a volver a jugar. Se me pasó por la cabeza, porque pasaban semanas y seguía con unas molestias tremendas, tenía dolor para caminar, para dormir... y más, sabiendo que lesiones de cartílago a muchos jugadores los retiran”, explicó en su momento el jugador.

El atacante pasó tres veces por el quirófano antes de retornar a la práctica activa, algo que se produjo recién en el noveno mes de este año.

Con Hervías, Bolívar ya ocupó tres plazas de jugadores extranjeros para el siguiente año. Al español se suman los argentinos Patricio Rodríguez y Nicolás Ferreyra, quien trabaja desde la pasada semana, pero aún no fue presentado.