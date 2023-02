No es de gravedad y solo fue un susto la lesión de Pablo Hervías quien sufrió un esguince de tobillo izquierdo, en el clásico ante The Strongest el pasado viernes. Si bien la lesión no es de gravedad, el cuerpo técnico de Bolívar prefiere tomar recaudos y cuidar al jugador, por lo que no estará en el partido del jueves ante Wilstermann.

Hervías se lesionó en el primer tiempo del clásico 294, a los 35 minutos tras una mala caída producto del choque con Carlos Roca, el español trató de aguantar un poco más en cancha, pero la molestia era evidente, por lo que en su lugar ingresó Moisés Villarroel. El jugador agradeció a sus compañeros e hinchas por el apoyo y confirmó que la lesión no es de gravedad, los jugadores de la Academia le mandaron mensajes de aliento para su recuperación.

“Gracias a todos por las muestras de apoyo. Al final quedó en un susto, un pequeño esguince, gracias de verdad. Y también mencionar aquellas personas que me mandaron sus mensajes riéndose y mandando memes absolutamente lamentables con la lesión de un futbolista. Gracias afición otra vez. ¡Nos vemos pronto!”, escribió Hervías.

El jugador comenzará su recuperación con un trabajo de fisioterapia, rehabilitación y readaptación. Si bien Hervías se perderá el encuentro ante Wilstermann por el torneo por series, estará recuperado en la cuarta fecha para el lance con Oriente.

De cara al partido del jueves ante el “aviador”, el director técnico tendrá a disposición a Gabriel Villamil, y será una alternativa Patricio Rodríguez.

Apoyo total

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure respaldó al entrenador y jugadores tras la derrota ante el Tigre. “Mi apoyo total a Beñat y mis jugadores. A todos.”, escribió Claure a través de sus redes sociales.