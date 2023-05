Claudio Biaggio se enciende cuando se acerca la Copa Libertadores, pero le da a todo su tiempo.

Hoy, su prioridad es el partido ante Vaca Díez, su rival esta noche en el estadio Hernando Siles. Pero se le habla de Libertadores y se le ilumina el rostro.

“Como jugador me fue bastante bien, con San Lorenzo, Oriente en la Copa Libertadores, tuve la suerte de convertir goles y con San Lorenzo casi llegamos a instancias finales cuando enfrentamos a River que fue campeón en esa temporada. Como entrenador no he dirigido en Libertadores, en Copa Sudamericana sí, tuve la suerte de pasar varias fases. Son partidos complicados los de Libertadores, son lindos partidos para jugar pero vuelvo a repetir yo estoy pensando en Vaca Díez, el partido de Fluminense lo analizaremos en la semana que nos toque jugar.

¿Se pone nervioso antes de cada partido?

Hoy es Vaca Díez y estoy nervioso con Vaca Díez, queremos revertir el mal momento de Mamoré en el juego, en lo individual, después veremos; uno como entrenador siempre que le toca jugar le duele la panza, se pone nervioso, a todos nos pasa, es una ansiedad y querer vivir los partidos. Pero, uno tiene que estar tranquilo, darle tranquilidad al jugador, que se intente jugar de la mejor forma posible.

¿Piensa en Fluminense?

Voy a pensar en Vaca Díez, luego tengo unos días para pensar en el partido de Copa Libertadores, todos los partidos son importantes para nosotros, y el más importante es Vaca Díez al que no se tiene que subestimar, fuimos a jugar ante Mamoré de la mejor forma, con lo mejor que teníamos, hoy recuperamos a jugadores, eso nos pone bien.

¿Con qué jugadores va a poder contar ante Vaca Díez?

Teníamos muchos lesionados cuando recibimos el club, pero se están recuperando, Chura ya está casi al cien por ciento, Arrascaita está ahí, vemos si lo ponemos o no ante Vaca Diez, quizás puede estar un rato, Ursino, Viscarra, están bien, Robles mejoró mucho, García está bien y quedan esas lesiones medio complicadas como las de Arano, Isnaldo que tiene todavía una molestia.

¿En la zaga como está?

Este fin de semana no juegan Castillo y Jusino pero tenemos a Carrasco y Pedraza que son de selección, contento por el grupo, por lo que están dando, ojalá que podamos darles muchas alegrías al Tigre, trabajamos para eso.

¿Cómo cree que le jugará Vaca Díez?

No los veo limitados, veo a un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buenos jugadores, de buen contragolpe, que se cierran muy bien, hacen bien su trabajo, nosotros tenemos que hacer el doble de lo que veníamos haciendo para poder superar esa parte defensiva; estar atentos a la parte de contragolpe, ellos llegan con mucha gente, lo demostraron con Bolívar en La Paz, no le fue fácil a Bolívar, nosotros creemos que será igual, muy difícil, nosotros creemos que somos un equipo que tiene que arrasar, atacar, crear muchas situaciones de gol pero no será fácil. Por eso tenemos que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia, primero los jugadores, luego la gente. Son noventa minutos y se tiene que tener el apoyo de todos, eso será importante.

El objetivo está lejano...

Sabemos que el campeonato es larguísimo, y no podemos perder puntos, cada partido es importantísimo para nosotros pero también sabemos que cada rival viene con lo mejor que tiene a tratar de quitarnos los puntos, a tratar de ganar, no creo que nadie nos regale nada, eso pasará con Vaca Díez que será duro, y solo queda tratar de asumir esa responsabilidad con tranquilidad. Ojalá que podamos ser agresivos, llegar al arco rival, crear situaciones, luego se verá si se convierte o no.