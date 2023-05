Ángel Guillermo Hoyos, director técnico de Oriente Petrolero, señaló que el 4-0 de anoche ante Bragantino en la Copa Sudamericana es un accidente futbolístico y que en base a la adversidad el conjunto comenzará a crecer.

El refinero sumó su cuarta derrota en el torneo internacional, ocupa el último lugar de la tabla en el grupo C e incluso es el peor equipo de la competencia.

“Todos piensan que en la derrota no se crece y sí se crece, es cuando más se crece. No estamos derrotados, es un accidente futbolístico, no estamos derrotados en la vida”, señaló en la conferencia de prensa post partido.

El entrenador argentino ejemplificó con lo que le pasó en su paso por Bolívar hace tiempo y contó que en un encuentro en Santa Cruz, Oriente les ganó por 6-0, pero la Academia logró la corona del certamen.