La raqueta número uno del país, Hugo Dellien, anunció que no volverá a jugar por Bolivia en la Copa Davis hasta que se cambie a Hiber Villafañe, presidente de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).

“También anuncié que no seré parte de la Copa Davis hasta que cambie la dirigencia, no por el problema que están pasando los chicos, sino porque creo que esta dirigencia le hace daño al Tenis y siento que no puedo ser parte de eso”, señaló el destacado tenista a través de sus redes sociales.

Dellien expresó su tristeza de que no se aproveche el momento que está viviendo el Tenis y el trato que da el ente federativo a otros tenistas bolivianos.

A continuación el pronunciamiento que publicó Dellien en sus redes sociales: