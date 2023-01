El técnico nacional llegó a ese país el pasado jueves, y de inmediato conoció las instalaciones del que será su nuevo club, donde reconoció que “se cuenta con todo lo necesario para hacer un buen trabajo”.

Viviani con más de cinco años de trayectoria en el campo de la dirección técnica, se inició en Cala Cala de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, de donde recaló en el fútbol formativo de Mi Llajta, para pasar a Palmaflor y Aurora, los dos clubes de primera división en el país que le abrieron las puertas.

“Quiero agradecer a todos quienes me dieron su respaldo, a Palmaflor, Aurora, la agencia IFA, Daniel Duarte, no me quiero olvidar de nadie, con la bendición de Dios nos irá muy bien”, afirmó Viviani a Campeones de Página Siete.