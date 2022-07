Inés Quispe reaparece y se presentará a la asamblea

La expresidenta de The Strongest Inés Quispe confirmó ayer su presencia en la asamblea extraordinaria de la institución, que fue convocada para el domingo 17 de julio. La dirigente sostuvo a través de sus redes sociales que para terminar con los abusos hacia su club comprometía su asistencia a la citada reunión.

Los atigrados se encuentran en plena pugna por llegar a la presidencia del club, aunque la comisión electoral sólo habilitó a dos formulas, la que encabeza Ronald Crespo y la que lidera Héctor Montes.

Sin embargo, un grupo de socios hizo llegar en las últimas horas a la entidad libros firmados y notariados, en los que se exige el llamado a una asamblea. Muchos de esos asociados y abonados respaldan la candidatura de Kurt Reintsch, quien fue inhabilitado para el acto electivo junto al otro postulante, Cristian Alcoreza.

“Siendo que la actual coyuntura tiene a la familia stronguista en una incómoda incertidumbre, mi persona, familia y en memoria de mi esposo César Salinas (+), que en paz descanse, sentimos mucho que la institución pase por esta situación”, analiza Quispe.

Luego aclaró que la asamblea es la máxima autoridad de la institución. “Comprometo mi presencia a la convocatoria realizada, pido a todos los que quieren mejores días para nuestra institución, estén presentes solo con el fin de que las cosas se hagan en democracia, legalidad y justicia, juntos tomaremos decisiones, para el bien de nuestro querido club The Strongest”.

Quispe resaltó que no es candidata para la presidencia y que repudia los constantes abusos hacía la entidad. “No puedo ser indiferente a ellos”, cerró.

Postergación

La dirección de competiciones de la FBF decidió postergar sin fecha el partido que debían sostener los atigrados con Wilstermann el miércoles 13 en La Paz.

Ayer se conoció que la dirigencia aviadora envió la propuesta y la misma fue aceptada por sus pares del cuadro aurinegro.

Entretanto, la plantilla atigrada retornó en dos grupos al país, luego de su eliminación de la Copa Sudamericana.

El equipo se trasladó desde Santa Cruz a Sucre y luego seguirá viaje a Potosí para rivalizar mañana frente a Nacional (15:00). Gastón Ramondino continuará al frente de la dirección técnica en este partido.

El técnico Cristian Díaz comunicó ayer a través de su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre. “Hoy viejito querido te me fuiste, te agradezco todo lo que junto a mamá hicieron por mí...Se me fue papá, se me fue un pedazo de mí, te amo papá”, escribió el DT argentino.