Inglaterra juega un fútbol directo y Holanda es el mejor

Inglaterra es de las selecciones más ricas en individualidades, tiene laterales y delanteros para todos los gustos. Hoy día cuando faltaban 25 minutos para que termine el partido, ya estaba goleando y cambió a cuatro jugadores ofensivos, y todos de un nivel altísimo. El técnico Soutghate hizo una muy buena lectura, aprovecha el potencial que tiene. Es verdad que el rival no fue el ideal, pero creo que Inglaterra por la capacidad que tiene y la lectura de su entrenador, es un equipo que hay que tenerlo muy en serio. Llega bien por afuera, tiene a Sterling, Kane, Foden, Saka que ha hecho dos goles y cuenta con un equipo con laterales que pasan muy bien al ataque, entonces pienso que Inglaterra es un equipo para tomarlo en cuenta.

Lo que me gusta de Inglaterra es que juega un fútbol directo, no especula. El domingo Ecuador ha especulado y eso le puede pasar factura más adelante.

En cuanto a Holanda, para mi de los equipos que he visto es el mejor. Tiene el mejor juego, el mejor trabajo, juega fútbol de posición, entonces conseguir jugar de la forma en que lo hace Holanda es de mucho trabajo. Es el juego que han llevado Van Gaal, Johan Cruyff a España y se ha implementado en el Barcelona. Es decir que todos los jugadores tienen que tener una lectura correcta de juego, una percepción, una dirección y ejecución del más alto vuelo. De pronto el que se sale de contexto es de Jonk, pero eso le permite Van Gaal y en el primer gol es el que hace el pase. Hablando conceptualmente, en estas dos primeras fechas, yo creo que Holanda es el mejor equipo, el mejor trabajado conceptualmente tanto desde lo defensivo como lo ofensivo. Y, no ha jugado contra cualquiera, ha jugado contra Senegal que tiene muy buenas individualidades, porque casi todos sus jugadores militan en Europa, en los mejores equipos. Pero, la diferencia entre uno y otro es el trabajo táctico, Holanda hace unas transiciones de ataque a defensa eficaz. Si no jugaba así, hubiera tenido problemas con Senegal, y, seguro va a llegar lejos.