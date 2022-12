Con una sonrisa, y ya con la polera atigrada, Eugenio Isnaldo hizo oficial su llegada a The Strongest para la temporada 2023. El proyecto le pareció ambicioso, es un “club grande”, dijo en la conferencia de prensa; pero el interés por el fútbol boliviano y cómo se compite le llamó la atención, por lo que contó su ex compañero en Atlético Tucumán, Carlos Lampe, quien lo convenció para venir.

“Tuve el placer de compartir con Carlos, una muy buena persona y también hizo su aporte para que venga. Él me aconsejó, me habló, le estuve preguntando de su país, su fútbol; ojalá que me toque convertirle goles; una vez que estemos dentro de la cancha me olvidaré que tengo buena relación con él (sonrisas)”, afirmó Isnaldo.

A sus 28 años ya levantó dos copas internacionales, y, con el Tigre espera alcanzar ese objetivo disputando la Copa Libertadores. Isnaldo fue campeón de la Copa Sudamericana en 2020 con Defensa y Justicia y en 2021 con el mismo club logró la Recopa sudamericana.

“Me parece que es un club muy importante que aspira a pelear cosas grandes y a uno como jugador estos desafíos lo motivan, eso me va permitir seguir creciendo en mi carrera; espero aportar para los logros y objetivos que tiene el club por delante”, expresó el rosarino.

El argentino se formó en Newells Old Boys, militó en Asteras Trípoli de Grecia en el 2017, el 2019 jugó en Unión La Calera de Chile, pero fue en Defensa y Justicia donde obtuvo sus logros más importantes; bajo esa experiencia espera sumar en lo grupal y aconsejar a los más jóvenes.

“Fueron dos logros importantes para el club que me tocó ganarlos, ya uno con su trayectoria ha vivido por muchas experiencias, desde mi lado intentaré ayudar a mis compañeros y a los chicos que estén haciendo sus primeros pasos, es lo que toca, apoyar desde mi lado”, enfatizó.

Isnaldo se caracteriza por ser un jugador que va al ataque, el jugador aseguró que más allá de lo individual le gusta el trabajo en grupo, por lo mismo está presente desde el inicio de la pretemporada, llegó las primeras horas de ayer y se puso bajo las órdenes del director técnico Ismael Rescalvo.

“Éste es un club muy importante que se ha acostumbrado a pelear cosas importantes; a nivel nacional e internacional me genera el compromiso desde el primer día para prepararme y unirme al grupo sabiendo que tenemos cosas importantes. Es momento de unirme a la gente del club para estar a disposición y ayudar desde mi lado”, apuntó con la casaca atigrada puesta.

Ser aguerrido será una de sus características, dijo, y agradeció a los hinchas por los mensajes de apoyo; el jugador firmó su contrato con The Strongest por una temporada.