Jakub Jankto, futbolista internacional checo que declaró públicamente su homosexualidad el lunes, también es un empresario al mando de varios negocios que admite ser “adicto al trabajo”.

Además de jugar al fútbol al más alto nivel, el lateral izquierdo de 27 años posee un equipo de e-sport y una aplicación de juego para móviles, y también invierte en bienes inmuebles. En el pasado dirigió un bar en Praga.

“Soy un adicto al trabajo. No me gusta que la gente me diga que no trabaja los fines de semana. Si no lo hacen, pueden marcharse”, declaró el jugador en una entrevista en 2021.

Jankto juega actualmente en el Sparta Praga, cedido por el Getafe, y anunció que era homosexual en un emotivo video difundido en redes sociales el lunes.

“Soy homosexual y ya no quiero esconderme”, declaró en inglés. “Como todo el mundo, también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, (pero) con amor”, añadió.

Jankto forma parte del puñado de jugadores profesionales que han salido del armario durante su carrera, y es el primer jugador internacional activo en hacerlo.

Este anuncio llega dos años después de su separación de su antigua novia con la que tiene un hijo de tres años, David.

Jankto nació el 19 de enero de 1996, y se formó en el Slavia Praga pero nunca tuvo ocasión de mostrar su talento con el equipo.