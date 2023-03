Jayro Jean está a la espera de una decisión de parte de la dirigencia de Always Ready para ver a qué club será cedido a préstamo; se habló de clubes como Universitario de Vinto, Real Santa Cruz e Independiente de Sucre; sin embargo, este último club es menos probable por el último fichaje extranjero que sumó ayer (Sebastián Ariel Ibars).

El haitiano de 24 años se quedó en el millonario sólo para la Copa Libertadores, por el cupo de extranjeros en el equipo. Jean disputó los dos encuentros y sabía lo que venía, ser cedido a préstamo pues tiene contrato vigente.

“Estoy normal, me siento bien, desde un principio me dijeron que no estaría para el torneo. Hay que ver esta semana para definir si me voy a préstamo a otro club o eso”, explicó Jean.

El jugador continúa con su trabajo con el primer plantel de la banda roja, y él mismo señaló que tiene el deseo de seguir jugando para mantener su regularidad y en algún momento volver al club alteño.

“De mi parte no hay nada seguro, no tengo acercamiento de ningún club, quizá lo hacen de club a club. Sigo a la espera de que me digan algo para determinar mi futuro”, apuntó Jean.

Otros jugadores

En el caso de los otros jugadores que también llegaron sólo para disputar el torneo internacional, Leyvin Balanta y Wilfried Bony, fuentes de la dirigencia del millonario confirmaron que en el caso del colombiano no seguirá más en el equipo, y en el caso del marfileño el delantero pidió quedarse y entrenarse con el equipo, sin remuneración económica.

El presidente del club, Andrés Costa, no dio declaraciones hasta el momento, pero respecto a ese tema explicó de manera breve que se analizará cada situación. Los albirrojos están enfocados en encontrar al próximo técnico.