Jayro Jean jugará sólo la Libertadores con Always Ready. La decisión está tomada, aunque el jugador aseguró que no hay nada concreto. En la banda roja tienen un tremendo dolor de cabeza al contar con ocho jugadores extranjeros, de los cuales se tiene claro que Leyvin Balanta sólo jugará el certamen internacional, a él tiene que sumarse uno más, pues sólo pueden ser habilitados seis jugadores del exterior en el Comet.

Los otros extranjeros en el millonario son: Junior Mosquera, David Robles, Jayro Jean, Dorny Romero, William Parra, Edarlyn Reyes y Marcos Riquelme. En su momento el presidente de Always, Andrés Costa, veía como una alternativa que sea el portero quien dispute sólo la Copa Libertadores, pero al no tener mucho recambio lo que catalogó como 90% de decisión tomada, cambió y se apuesta para que Jean sea quien no juegue con el equipo.

“Bueno, hasta ahora no hay nada concreto”, repitió Jean a Campeones ante la consulta si veía probable su salida luego de la Copa Libertadores hacia otro club, en calidad de préstamo, siendo Real Santa Cruz el equipo donde recalaría.

Por su parte Costa admitió que es muy difícil sacrificar jugadores en el ataque, la decisión final se conocerá hoy cuando el equipo cierre prácticas en su Centro de Alto Rendimiento en Huarina, para posteriormente viajar a Cochabamba, donde enfrentará a Aurora (17:30) en la primera fecha.