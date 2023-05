“Ojalá tuviéramos un Marcelo Claure en The Strongest, hoy estamos detrás de Bolívar”, sostuvo el ex presidente de The Strongest, Jorge Sfeir Byron, quien criticó ácidamente la conducción dirigencial que ha tenido la entidad atigrada en los últimos años.

Informes económicos

Sfeir explicó que se alejó de The Strongest porque nota que desde hace muchos años el manejo económico es “ todo un misterio”.

“Todos utilizan la imagen de Rafael Mendoza para esconder lo que pasa en The Strongest. Los ingresos que ha manejado The Strongest en los últimos años son fantásticos, pero nadie sabe qué ha pasado con los mismos, no hay un detalle y un estado de cuentas. No existe informes ni de Crespo, ni de los Salinas”, remarcó.

Pidió también una mejor administración del Complejo de la zona de Achumani que a su parecer “es un elefante blanco”.

“Pedí que me presten la cancha para la Copa Simón y me rechazaron. Cuando estaba Max Ramírez (era administrador del complejo), entrenaba la reserva, el primer plantel, inclusive pedían la cancha para jugar amistoso entre equipos de la A, nunca fuimos personas mezquinas. No existe proyectos para desarrollar institucionalmente, ni de extensión social; mientras que Bolívar está planificando su futuro”, cerró Sfeir.