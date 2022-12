¿Terminó la líneas de tres en Bolívar?, todo apunta a que así será. El defensor José Sagredo explicó ayer, en la conferencia de prensa, que con la llegada de Beñat San José a la dirección técnica, se comenzó de cero, en relación con el proceso que encaró hasta hace un par de meses el brasileño Antonio Carlos Zago.

“Hemos empezado de cero con el nuevo técnico, él ha replanteado las posiciones, nos ha mostrado su idea, su táctica y está implementando una nueva idea para lo que quiere en el club. Nos estamos conociendo poco a poco”, subrayó.

Con el brasileño, la Academia jugó todo este año con tres hombres en el fondo; en cambio, con el vasco el sistema de juego se modificará y se tendrá una marca con línea de cuatro. La llegada de Jhon Jairo Velasco confirma que Sagredo no será utilizado por la banda izquierda, sino como defensor, tal como vino jugando en la Selección y en el cuadro académico. “En lo personal ha sido un año bueno para mí, ya que me logré consolidar en el club que me ha hecho crecer en la parte defensiva”, agregó.

El viaje a Buenos Aires

El cuerpo técnico de los celestes ya confirmó a la plantilla de jugadores que para la siguiente semana se tiene planificado viajar a territorio argentino para encarar la segunda parte de la pretemporada, que contempla la disputa de al menos un par de amistosos. “Nos confirmaron que viajamos la próxima semana; siempre son importantes los amistosos en la pretemporada para ir agarrando ritmo de competencia”, mencionó Sagredo.