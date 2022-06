Jugadores acusan a Inde, que puede meterse en un lío

Tres jugadores que fueron apartados de Independiete denunciaron que trabajan separados del primer plantel y sin condiciones. Los futbolistas intimaron al club capitalino, que ahora corre el riesgo de ser demandado.

“A estos jugadores se les debe más de dos meses de sueldo. El club quiere rescindir el contrato, de hecho, la asesora jurídica envió a los jugadores una documentación de una rescisión anticipada y el dinero que ofrecían no tenía nada que ver con la deuda que tiene el club. Los jugadores no aceptaron y a partir de ahí el club cometió una serie de represalias en contra de ellos”, explicó Eduardo Alberto Martins, abogado de los futbolistas, a Página Siete.

“Somos parte del plantel principal, pero nos tiene entrenando aparte. No hay médico, no hay agua”, relató en un video el colombiano Janeiler Rivas, junto a su compatriota Harold Reina y al paraguayo Carlos Florenciañez, quienes llegaron al Inde para disputar la Libertadores.

Los futbolistas firmaron un contrato con el club por seis meses, de febrero a julio. Pero Martins aclaró que FIFA no reconoce contratos que no sean por un año. “Intimamos al club. Si no hay acuerdo, los jugadores estarán libres y reclamaremos el pago de todo el contrato (todo el año)” y las multas, detalló. Este medio intentó, sin éxito, comunicarse con la dirigencia de Inde.