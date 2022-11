Jugadores apoyan a Fabol y desmienten a Goytia

Jugadores y entrenadores salieron al paso ayer para dar su respaldo a Fabol sobre unas acusaciones que emitió el abogado Marcos Goytia, presidente del Tribunal Superior de Apelaciones de la FBF, quien señaló al secretario general David Paniagua, al que juzgó como “corrupto”.

“A través de mi gremio Fabol presenté demanda en el Tribunal de Disputas, en el cual ganamos dicha demanda, nunca la agremiación me cobró ninguna comisión ni honorarios, como lo está diciendo el presidente del Tribunal de Apelaciones, Marcos Goytia. Desmiento todo lo que está queriendo hacer aparecer como algo normal de mi agremiación. Más bien le agradezco a Fabol por todo lo que está haciendo por nosotros”, afirmó Erwin Sánchez, actual entrenador de Oriente Petrolero. José Alfredo Castillo, por su parte, manifestó que “mediante mi gremio Fabol he sido defendido en varias demandas a los clubes, ellos nunca me han cobrado un peso, por eso quiero desmentir las acusaciones del presidente de Apelación, Marcos Goytia, son acusaciones falsas”.

El capitán de Real Santa Cruz, Juan Rivero, expresó su apoyo hacia Fabol, “ellos siempre han llevado mis procesos y demandas sin hacerme el cobro de un peso, el gremio siempre nos apoya a los futbolistas y nosotros los apoyamos”, dijo.

Cristian Coímbra indicó que fue mediante Fabol que presentó varias demandas en contra de los clubes que le debían, “pero en ningún momento se me hizo un cobro, por eso desmiento las falsas acusaciones de Marcos Goytia”. Campeones de Página Siete recibió el testimonio de al menos 16 jugadores que dijeron lo mismo y apoyaron a Fabol.