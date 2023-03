Julio César Baldivieso volverá a ponerse la casaca celeste este sábado, en el partido de las leyendas contra el equipo centenario, en la jornada en que se inaugurará el Centro de Alto Rendimiento de Bolívar en la zona de Ananta.

Baldivieso es uno de los invitados a este acto especial de Bolívar donde su presidente, Marcelo Claure, inaugurará el Centro de Alto Rendimiento de Ananta.

“Primero agradecido con la dirigencia y Marcelo Claure por la invitación, por formar parte de este evento tan importante para la institución, obviamente que será un gusto volver a ver a mis compañeros luego de bastante tiempo y poder estar en el corazón de lo más grande que tiene cada institución que es la hinchada, ver a la gente de Bolívar va a ser un gusto para mi”, dijo Baldivieso, a quien en el mundo del fútbol se le conoce también como el “emperador”.

Baldivieso reconoció a Campeones de Página Siete que le guarda un cariño especial a Bolívar, no solo por su paso exitoso sino porque desde niño lo seguía como hincha, ya que jugaba con la celeste su tío Pablo Baldivieso.

“Tuve los mejores años como futbolista en el país (con Bolívar), es la institución a la que le di más alegrías y donde me ha ido mejor, y siempre he dicho que desde niño he sido hincha de Bolívar, no lo voy a negar, siempre ha sido así desde que mi tío Pablo ‘Guillotina’ Baldivieso jugaba en Bolívar. Mis agradecimientos eternos a la institución y a la hinchada ante todo”, afirmó hoy Baldivieso, quien está listo para emprender el viaje a La Paz para ser parte de la fiesta celeste de mañana.