Era hincha de Oriente, pero siempre miraba los partidos de Bolívar, lo admiraba porque tenía los mejores jugadores de Bolivia. Yo quería y deseaba estar en Bolívar, tuve una oportunidad el 2009 de venir y no se dio; por cosas de la vida vine tiempo más tarde y, como dije, siempre admiré a Bolívar, sentí un cariño enorme por el club, conocí a personas que me han hecho querer más al equipo, y me hacen sentir lo que siente el hincha. Yo sé lo que sienten, yo soy un hincha más del club, agradecido como te dije por la oportunidad que tengo de estar en el club más grande de Bolivia, es lo máximo.

¿Tiene algún recuerdo?

Los churrascos, las escapadas que teníamos (risa), porque no tenías que salir los fines de semana, pero nosotros queríamos ir al cine, pasear, pero a veces nos dábamos modos para salir alguna vez.

¿Había fantasmas como dicen?

Había (sonríe), porque a veces cuando me quedaba solo se escuchaban cosas y cosas raras, pero a varios compañeros les pasaba lo mismo.

¿Cómo tienen que llegar los nuevos jugadores a Bolívar?

Creo que tienen que tener valores fundamentales como en toda empresa, en todo ámbito profesional y creo que eso es bueno en Bolívar. Tiene jugadores de la cantera que van subiendo y creo que eso se valora, ver la oportunidad que les da el club y creo que es importante.

¿Habla con los chicos de la cantera?

Sí, he hablado con algunos chicos con los que han subido, con los que están ahí, creo que están en buenas manos. Wálter es una gran persona, fue un gran jugador y quiere al club, demostró su amor al club y él transmite esa hegemonía que tiene el club, de ser ganadores, de querer triunfar.

En la cantera vivió muchas cosas, eso le ayudó a ser lo que es ahora.

Muchísimas cosas (risa), desde que estuvimos con Romel Quiñónez y muchos jugadores importantes de la reserva que vivíamos en Tembladerani y a veces los fines de semana no podía salir y no había las condiciones que hoy hay, un buen hogar, pueden alimentarse bien.

¿Siempre la celeste?

Sí, hablo con mis amigos, con mi esposa que como he sido yo, siempre he luchado en momentos difíciles, cuando me tocó irme a Nacional Potosí, quería quedarme ese momento en Bolívar, pero no se logró y sabía que si salía iba a volver para ser mejor y siempre que salí fue con ese objetivo para consolidarme. Me fue bien gracias a Dios en Nacional, luego cuando volví a Bolivar me estanqué un poco, y justo llegó ese momento el profe sor Beñat (San José) que me dio la confianza para demostrar nuevamente mi fútbol y fue algo muy bueno hasta que luego ocurrió lo de irme a Wilstermann. Yo no quería, pero lastimosamente el técnico que estaba no quería que me quede, habló con los dirigentes para que no me tomen en cuenta y fue duro salirme así de mi club, pero tenía la mentalidad de volver a Bolívar, me fue bien en Wilstermann y logré dos títulos en un año, fue algo hermoso.

¿Le cuesta manejar ese carácter temperamental?

La mayoría que me conoce sabe que fuera de la cancha soy tranquilo, hago chistes, pero dentro de la cancha y los entrenamientos soy otra persona, siempre quiero ganar. En los partidos reducidos, en cualquier juego, quiero ganar y quizá eso hace que tenga un temperamento fuerte porque no me gusta perder, pero ahora Bolívar tiene grandes jugadores y buenas personas, nos llevamos bien.

Los otros capitanes dicen que siempre se hará lo que diga. ¿Cómo toma eso?

Muy bien, yo con los muchachos me llevo bien, con Gabriel (Villamil), (José) Sagredo, Roberto (Fernández), Rubén (Cordano), Ramiro (Vaca). Son jugadores muy buenos, buenas personas , compartimos muchas cosas y para mí es importante que ellos estén a la orden, no de mí, sino del equipo.

¿Le gustaría llevar el cintillo de capitán en la Selección?

Es algo que también a cualquier jugador le encantaría y le gustaría tener el cintillo de capitán de la Selección, es lo que representa a los bolivianos. Me tocó ser capitán en la Copa América y se siente algo hermoso. Para mí sería algo maravilloso, pero lo más importante es poder aportar a la Selección donde toque.

Se viene la Copa Libertadores, ¿cómo llegan?

Creo que hay que prepararse muy bien, la Copa Libertadores no es un chiste, el nivel que hay es muy alto y las exigencias igual. Bolívar ha tenido fases de Libertadores que no ha podido pasar y sabemos lo complicado que es invirtiendo mucho dinero. Esperemos que podamos comenzar bien la Libertadores y es el objetivo que tenemos, Dios mediante llegar a una final y eso es con trabajo y dedicación al 100%.