Mario Kempes es uno de los mitos del fútbol argentino. Mejor jugador y máximo goleador del primer Mundial ganado por la Albiceleste, en casa, en 1978, vive ahora en Estados Unidos, donde trabaja como consultor de la cadena ESPN.

El exdelantero, de 68 años, que se encuentra en Catar dentro de la campaña Leyendas FIFA, promovida por la Federación Internacional, afirmó en una entrevista a la AFP en su hotel de Doha, que no hay favorito en la final del Mundial de Catar que disputan Francia y Argentina el domingo.

P: ¿Cómo ve la final del domingo?

R: Es difícil hacer un análisis de quién llega mejor. Es una final, está todo 50-50. Que Argentina fue de menos a más, eso está por descontado. Que encontró Scaloni ese equipo ideal que tiene que tener toda selección, es verdad. Lo encontró en Fernández, en Julián Álvarez, como esas grandes sorpresas que salen en un Mundial, y ha equilibrado al equipo. Y Francia me parece que contra Marruecos flojeó bastante. Perdió casi el 70% de la pelota. A Marruecos le hacen un gol a los cinco minutos y se desorganiza como pasa con todos estos equipos que van perdiendo de entrada y que, normalmente, no llegan nunca a esta etapa de fútbol. Es un partido muy parejo donde no podemos decir que Mbappé vaya a ser mejor que Messi o que Messi vaya a ser mejor que Mbappé, yo creo que el equipo va a hacer sacar la gran figura.

P: ¿Quién es mejor ahora, Mbappé o Messi?

R: Los dos. Mbappé es el futuro. Messi ya viene siendo, desde hace mucho tiempo, el mejor jugador del mundo. Eso te hace pensar que una vez que Messi ya no esté... Yo creo que va a seguir jugando, aunque a lo mejor baja un poquito los decibelios. Mbappé prácticamente recién empieza, a pesar de que ya es campeón del mundo.

P: ¿En qué se diferencian las selecciones argentinas de 1978 o 1986 respecto a la actual?

R: Hay dos que son campeonas y la de ahora está muy cerquita. En 1978 y 1986, por suerte, salimos campeones. Nos falta un Mundial de Messi. Ya veremos.