Kipchoge consigue un nuevo récord del mundo en Berlín

Con las piernas de un joven a pesar de sus 37 años, el keniano Eliud Kipchoge pulverizó su propio récord del mundo el domingo en Berlín, en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, donde por momentos pareció poder bajar de las dos horas.

“Berlín es un sitio en el que todo el mundo tiene una oportunidad para empujar sus límites. Siempre he dicho que yo no creía en límites, siempre he dicho que ningún humano está limitado”, afirmó el keniano durante una rueda de prensa posterior a la carrera que se realizó ayer.

El doble campeón olímpico había establecido su récord precedente (2h01:39) el 16 de septiembre de 2018 también en la capital alemana, que cuenta con un recorrido plano propicio a los récords y, en esta ocasión, completó la primera mitad de la carrera junto a sus “liebres” en 59 minutos y 51 segundos.

A mitad del recorrido, Kipchoge parecía en condiciones de poder pasar bajo la barrera mítica de las dos horas, pero redujo la velocidad en la segunda mitad de carrera.

Justo después de la carrera, el keniano comentó: “fuimos muy rápido en la primera mitad. Habíamos previsto 60 minutos y 50 segundos en la primera mitad pero mis piernas iban tan bien que me disparé”.

Su compatriota Mark Korir terminó segundo con un tiempo de 2h05:58 y el etíope Tadu Abate fue tercero (2h06:28).

El también etíope Andamlak Belihu, que mantuvo el ritmo con Kipchoge, terminó cuarto.

Kipchoge quiso acordarse del papel de su equipo después de la carrera. “Estaba muy contento con mi preparación”, declaró a la televisión alemana. “El récord del mundo es debido a un auténtico trabajo en equipo”, añadió.