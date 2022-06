La Academia critica que no haya sanción sobre Amaral

El club Bolívar observa con extrañeza el retraso que existe para dictar una resolución en contra del jugador uruguayo Rodrigo Amaral.

“El tema con Serginho fue en abril y el caso Amaral fue antes y hasta ahora no hay ninguna novedad sobre su sanción”, reclamó Rodrigo Quirós, secretario general y abogado de la Academia. Amaral tiene un proceso en el Tribunal de Disciplina Deportiva por una supuesta agresión en el superclásico del pasado 14 de marzo y los incidentes que protagonizó luego del compromiso, en el que además vio la tarjeta roja.

“Hay algo más, el tema de Serginho fue el 9 de abril y el tribunal nos abrió expediente 45 días después. No entendemos por qué se tardó tanto en abrir el expediente; somos conscientes de los hechos que cometieron los hinchas del club Bolívar, pero en el otro caso no hay una resolución”, resaltó.

Calificó de “permisivo” al ente punitivo que dirige el consorcio Hassenteufel en el asunto del jugador uruguayo que milita en The Strongest.

“Como Bolívar no usamos ningún instrumento legal para retrasar las sanciones; somos conscientes de lo que pasó con el tema Serginho, pero el caso Amaral fue antes y hubo varias situaciones del jugador y del club contrario que hicieron que el proceso se alargue; además, el tribunal fue muy permisivo al permitir recursos que no cabían en ciertos momentos y por ello no existe una sanción”, dijo. Actualmente el caso del charrúa está en el Tribunal Superior de la Federación Boliviana de Fútbol.

La defensa del futbolista de The Strongest apeló.