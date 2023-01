Bolívar cayó 6-3 frente a Racing en el primer amistoso de la temporada que se disputó ayer en el estadio el Cilindro, a puertas cerradas.

La falta de atacantes fue latente en el plantel boliviano, de hecho el técnico Beñat San José jugó en la primera parte con Patricio Rodríguez como único hombre de punta y luego puso al juvenil Lucas Chávez.

No apareció en las alineaciones Víctor Ábrego, quien es el único hombre de área en el momento y que además estuvo desde el primer día de la pretemporada. El club no comunicó si el cruceño se encuentra lesionado o fue una decisión técnica para no incluirlo en las alineaciones.

De común acuerdo entre los dos cuerpos técnicos, se dispuso que se jueguen cuatro tiempos, cada uno de 30 minutos.

En la primera media hora, el juego concluyó sin apertura del marcador, es más, los bolivaristas tuvieron un mano a mano de Roberto Fernández, quien no pudo definir ante el golero local.

En los segundos 30 minutos, Racing hizo valer su localía y se impuso por 3-0 con tantos de Nicolás Reniero, Gabriel Hauche y Nicolás Reniero de nuevo.

En estos dos tiempos, Bolívar formó con Carlos Lampe, en el arco; la línea de tres con Jesús Sagredo, Nicolás Ferreyra y José Sagredo; Yomar Rocha y Roberto Fernández por las bandas; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel, Carlos Melgar y Gabriel Villamil en el medio terreno; mientras que en el ataque estuvo solitario Patricio Rodríguez.

Las modificaciones

En la segunda hora de juego, el DT San José Gil cambió todo el equipo y presentó a Rubén Cordano, en el arco; José Herrera, Luis Haquín y Bryan Bentaberry en el fondo; Miguel Villarroel y Jhon Jairo Velasco por los laterales; Fernando Saucedo, Paulino Paz, Moisés Villarroel y Ramiro Vaca en el medio; mientras que en el ataque estuvo Lucas Chávez.

En estos dos tiempos el resultado fue un empate a tres goles. Para Bolívar marcaron Chávez, Vaca y Cáceres en contra. Para Racing anotaron Matías Rojas, Maximiliano Moralez y Maximiliano Romero, En el global fue derrota de 6-3.

No jugaron ayer el español Pablo Hervías, Diego Bejarano, Javier Uzeda, Ábrego y el atacante Carmelo Algarañaz, quien estuvo en las tribunas, ya que llegó horas antes para integrarse a la plantilla y a partir de hoy comenzará su tarea con el resto de sus compañeros.

El segundo amistoso de los celestes será el sábado frente a Lanús, el horario y escenario aún no fue comunicado.