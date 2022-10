La Academia retornó en silencio y con caras largas

En silencio y con caras largas, así llegó ayer la delegación de Bolívar luego de caer el miércoles por la noche por 2-1 frente a Guabirá, partido en el que perdió el invicto de 15 fechas y bajó al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Los jugadores y cuerpo técnico se pusieron de acuerdo para no emitir ninguna declaración a los medios de comunicación.

El técnico Zago, quien habitualmente es el encargado de dar la cara luego de los partidos, pasó de largo ante la consulta de los medios, al igual que el resto de los jugadores que viajaron a Santa Cruz.

El único que lanzó un comentario al paso fue Diego Bejarano: “Hay que pensar en lo que viene y a descansar”, sostuvo.

Los celestes volvieron a quedar complicados en el objetivo de conseguir el bicampeonato. The Strongest le saca tres puntos y Always Ready, uno en la tabla; es decir, la Academia no depende de sí misma para poder llegar al primer lugar.

¿Despedida de Martins?

A la conclusión del juego en Montero, el defensor César Martins puso en su cuenta de Twitter un “Tranquilo, amigo, que me voy”, respondiendo a un hincha que pidió su salida de la Academia.

El brasileño declaró en las pasadas semanas que aún nadie de la dirigencia le habló para su continuidad en el equipo en 2023; es más, comentó que si le llega otra oferta la estudiará, ya que debe velar por su familia.

El dirigente Jorge del Solar dijo el martes que no es tiempo de hablar de salidas o refuerzos en el club.

Una baja y tres retornos

Si mañana se juega frente a Real Santa Cruz (16:00), Bolívar tendrá la baja de Diego Bejarano, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla y quedó suspendido por un encuentro.

En cambio, para mañana se tendrá los retornos de Carlos Melgar, que no fue a Montero por amarillas. Además, Gabriel Villamil y el golero Javier Rojas ya cumplieron su sanción de dos partidos por la expulsión que sufrieron en el clásico.

Al que le espera un juego más de sanción es al delantero Francisco da Costa.