$!La Academia visita a las “fieras” sin margen de error

Bolívar no tiene otro camino más que ganar esta tarde a Palmaflor (15:00), si es que pretende llegar al liderato en solitario del torneo Clausura, a falta del encuentro que deben sostener este sábado Always Ready y The Strongest en Villa Ingenio.

Los celestes comparten en este momento el segundo lugar de la tabla de posiciones con el plantel de Always Ready, ambos tienen 45 puntos, en tanto que el Tigre, con 46, es el líder en solitario.

El equipo que dirige el brasileño Antonio Carlos Zago resignó dos puntos importantes el pasado martes, cuando empató 1-1 con Wilstermann, en lance jugado en el estadio Félix Capriles.

Hoy, el escenario es diferente, lo mismo que el rival, porque tendrá al frente a un aguerrido equipo de Palmaflor, que seguro intentará hacerse respetar en su cancha de Quillacollo.

El DT Zago seguramente que ya disipó las dudas en torno al onceno titular que alineará este viernes, tomando en cuenta que Francisco Da Costa y Leonel Justiniano, ambos pilares en la estructura, están en capilla con cuatro tarjetas amarillas. Una más y se perderán el clásico ante The Strongest del próximo miércoles.

Sin embargo, el brasileño ha sido claro al manifestar que verá qué es lo mejor, tomando en cuenta que los puntos son importantes, porque la idea es retomar el liderato y volver a La Paz con cuatro puntos, según manifestó.

Tampoco tiene muchas opciones en ataque, tomando en cuenta de que los dos Brunos, Miranda y Sávio, pasaron al Guaraní y al Al Ahly de Egipto, razón por la que pondrá en cancha a lo mejor que tiene.

Su rival, Palmaflor, tras dos empates consecutivos ante Aurora (0-0) y Royal Pari (1-1), bajó de la quinta a la sexta posición en la tabla acumulada con 53 puntos.

Porque no pudo superar una lesión, hoy no será de la partida Ariel Juárez, mientras ya tendrá al cien por ciento al brasileño Wesley da Silva, quien jugó algunos minutos ante Royal Pari.