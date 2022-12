La Conmebol inhabilitó el estadio de la Villa Imperial

Nacional Potosí corre serio riesgo de no jugar la Copa Libertadores en el estadio Víctor Agustín Ugarte, que ha sido observado por la Conmebol para albergar torneos internacionales por la “mala” iluminación.

Antonio Decormis, dirigente del cuadro potosino, explicó ayer que el pasado 4 de noviembre Nacional recibió una nota de la entidad sudamericana en la que le hacen conocer que el escenario está inhabilitado. “Vía federación nos mencionan que los estadios con niveles de iluminación por debajo de lo permitido (650 lux) se encuentran inhabilitado y nosotros estamos en un grupo de cinco escenarios”, subrayó Decormis.

La preocupación se incrementa porque los potosinos deberían jugar la Fase 1 de la Copa en febrero próximo y no existe mejorías para poder revertir la situación, extremo que implicaría a ver una sede alterna. “La Gobernación no ha hecho ningún trabajo de mejoría en las luces, la comitiva de Conmebol va a llegar en enero para verificar el estadio y si no se arregló la iluminación nos confirmará la inhabilitación”, agregó el dirigente.

El gobernador de la Villa Imperial, Jhonny Mamani Gutiérrez, ha evitado una reunión y no da respuesta a las notas que envió Nacional para sostener una reunión.

En la nota también se inhabilita al estadio Gilberto Parada, donde juega Guabirá.