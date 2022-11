La continuidad de Da Costa en Bolívar está en duda

El nombre de Francisco Xico da Costa está siendo noticia en el exterior del país. En Colombia y el viernes en una publicación del diario As de España. En la nota que firma Renzo Galiano, el atacante celeste dejó constancia de que hablar de su salida de la Academia no es algo utópico en AS: “Mi cabeza sigue acá, intentando hacer mi mejor torneo, intentando el bicampeonato. Quiero seguir acá ayudando. Si en algún momento hay que salir, quiero salir para algo más importante, pero que corresponda en el momento correcto y obviamente el día que tenga que salir, que sea con la cara arriba y por la puerta principal por donde entré”, afirmó el atacante brasileño de 26 años, a quien en días anteriores, medios y portales colombianos han afirmado que está cerca de fichar por el Atlético Nacional de ese país. Según pudo conocer Campeones de Página Siete, la situación económica del equipo cafetalero no es de las mejores: a la salida de Emilio Gutiérrez, en agosto de este año, se sumó la llegada de Mauricio Navarro, quien está tratando de ordenar al equipo de Medellín en la parte administrativa. Ese hecho le ha permitido afirmar a Navarro, en nota realizada por Campeones, que Da Costa es un jugador al que conocen y que puede despertar interés. Sin embargo, los costos que le han hecho llegar su ávido empresario del brasileño le permiten afirmar al dirigente colombiano que no está dentro la realidad del Atlético Nacional. Campeones quiso conocer la postura de algún dirigente celeste, nadie respondió al requerimiento en torno a Da Costa, quien ayer fue parte de la práctica con normalidad. En las próximas horas se clarificará su panorama, pero al parecer alista las valijar para irse a otro fútbol. El plantel celeste tras entrenar ayer, tiene permiso hasta el lunes cuando retoma el trabajo.