La dirigencia de la franja no perdona y despide al DT

La dirigencia de Always Ready no le perdonó al técnico Julio César Baldivieso, a quien despidió luego de la derrota de ayer ante Aurora por 1-0 en el estadio Municipal, de Villa Ingenio.

“No va más”, dijo el presidente del club, Andrés Costa, en un breve contacto con Campeones, sin dar mayores razones que llevaron a tomar la decisión de alejarlo de sus funciones.

En el estadio alteño habló el vicepresidente Steven Díaz, quien señaló que la decisión de alejar al entrenador se la tomó de forma conjunta con los directivos, con quienes se habló vía telefónica.

“Consideramos que el técnico Julio Baldivieso no va más. No es solo la derrota de hoy (ayer), no podemos calificar a un entrenador por un partido, es la seguidilla de encuentros en los que no se muestra identidad, jugamos al pelotazo”, explicó Díaz.

Recordó que en el encuentro ante Bolívar, la Academia los pasó por encima, en el primer tiempo perdían 3-0 y no pudieron remontar en la segunda parte, a pesar de que los celestes habían quedado con nueve hombres. Reconoció que varios partidos los ganaron sin jugar bien, “con la calidad de jugadores que tenemos. Es un cúmulo de cosas que nos llevaron a tomar la decisión”.

Díaz aseveró que ante la determinación que se tomó, hay cierta división en el plantel de jugadores, ya que unos apoyan la salida del técnico y otros quieren su continuidad. “Tomamos una decisión como club”, insistió.

Aseveró que por el momento no se maneja ningún nombre de técnico para reemplazarlo, lo que se definirá en este receso por la fecha FIFA, aunque el 28 deben jugar con Royal Pari.