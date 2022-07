La disculpa no alcanza y Callapino pide suspender a Platiní por tres años

Para Edwin Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), la disculpa que el técnico Erwin Sánchez le ofreció el sábado no es suficiente y anunció que continuará con el proceso deportivo en contra del DT. Pedirá una suspensión de tres años y una multa económica.

“Vamos a seguir”, respondió brevemente el dirigente federativo a Página Siete a la consulta de si las disculpas de Sánchez son suficientes para cambiar su determinación de llevar al DT a la justicia deportiva.

Por la noche se conoció que el dirigente inició una demanda en contra de Platiní por “discriminación deportiva” ante el Tribunal de Disciplina Deportiva. “Se lo sancione con la suspensión como director técnico de toda actividad deportiva por tres años y el pago de 25 mil dólares americanos como multa, dinero que sea en beneficio de las divisiones menores de la FBF”, dice el documento de la demanda.

“No comprendo el odio y resentimiento del DT de Oriente para referirse así contra mi persona, nunca he sido su rival en campo de juego, ni he tenido algún altercado con su persona, quizá por mi origen y mi raza me odia sin motivo, sin considerar que él como un destacado futbolista tiene que luchar por las política de lucha contra el racismo que FIFA”, justifica en la demanda.

Sánchez fue centro de la polémica porque el jueves, durante una conferencia de prensa, dijo: “No me puedo meter en el trabajo de nadie, como no me gusta que se metan en mi trabajo. Si lo escogieron, ellos sabrán por qué, que le preguntan a Collapino, o qué diablos es”.

El sábado, el DT ofreció sus disculpas. “Si él (Callapino) se sintió ofendido, pido disculpas y que sea público para que todo el mundo sepa que no es una cosa premeditada”, resaltó.