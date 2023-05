El desestimiento de la Federación Boliviana de Fútbol para que la Selección Nacional Sub-23 dispute el torneo Torneo Maurice Revello -antes llamado Esperanzas de Toulon- generó la contrariedad de medios nacionales e internacionales, por la categoría del certamen que Bolivia dice que no.

Desde Laboratorio Fútbol hasta el diario As de España, lamentaron la negativa boliviana para participar en este certamen internacional donde se mostraron figuras legendarias como Daniel Passarella, pasando por Pablo Aimar, Hristo Stoichkov, Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo, Ronald Koeman, entre algunos. Pablo Fernández, de Laboratorio Fútbol no entendía las razones por las que se desistió de participar en este torneo que tiene tanto prestigio a nivel internacional. “El cruce de fechas no va, me parece, además es Sub 23, podían estar algunos que no son tomados en cuenta en sus equipos y quienes podrían tener más roce en un torneo de este tipo, podían hacer clink, caja”, afirmó Fernández.

Mientras, el diario As publicó una nota firmada por Renzo Galiano y titulada “Bolivia da un salto al vacío”, que entre otras cosas indica: “los juveniles bolivianos, faltaba menos, vivieron una gran emoción y se esforzaron al máximo para ser citados al torneo, que convoca a cientos de scoutings desde su primer día, a fin de analizar potenciales fichajes en clubes europeos o asiáticos. Sin embargo, la FBF cometió un error capital que, posiblemente, perjudique todo lo bueno que se había avanzado desde finales del 2022: desistir de participar del Maurice Revello por cuestiones de calendario que implican al equipo de Costas y a los clubes que participan en certámenes Conmebol”.