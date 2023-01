El inicio del torneo “Todos contra todos” -este fin de semana- está en duda. Fabol llamó anoche a la paralización del campeonato, habida cuenta de la aprehensión de David Paniagua por la denuncia de uno de los hijos de Marcos Ferrufino (Stefano), quien lo acusó de estafa.

El hecho sucedió en la mañana, cuando se viralizó un video de la aprehensión de Paniagua por parte de policías en Santa Cruz, quienes lo llevaron a oficinas de la Felcc, debido a la demanda de Stefano Ferrufino.

Se informó que hay una deuda de aproximadamente 40.000 dólares, por parte de Paniagua al fallecido Marcos Ferrufino, quien según su hijo nunca contestó al teléfono para cobrar esta suma de dinero que fue pignorada por Fabol en favor del DT.

En horas de la tarde, la FBF hizo conocer un comunicado público en el que descalifica a la agremiación de jugadores y aclara -además- que no tiene nada que ver con una supuesta demanda a Fabol, que se ventila en la justicia ordinaria.

Una reunión de emergencia de Fabol con los capitanes de los clubes de la División Profesional resolvió ayer paralizar el torneo de manera indefinida, hasta que se resuelva la situación jurídica de Paniagua.

El abogado Luis Caballero, acompañado de Erwin Romero, máximo ejecutivo de la agremiación de jugadores, afirmó que se ha interpuesto una demanda a la FBF ante la FIFA, en la cual se expresó que la FBF “no hace cumplir los acuerdos”.

“Justo cuando estamos poniendo la denuncia en contra de la FBF aparece esto. Sabemos de dónde viene la mano, no va a comenzar el torneo hasta que se retire la denuncia contra David Paniagua”, enfatizó Caballero, quien dijo que los capitanes de los diversos clubes aceptaron esta determinación.

Aunque, Always Ready hizo conocer en un comunicado que no acatarán la disposición de Fabol de paralizar el torneo hasta que se garantice la salida de David Paniagua, quien está detenido.

Y, en horas de la noche, la FBF citó a una reunión de Consejo donde los clubes ratificaron su negativa a suspender el torneo, de acuerdo con el presidente de la entidad, Fernando Costa.

“Nos quieren chantajear y no lo vamos a permitir, el torneo se jugará este fin de semana, no me quepa la mayor duda”, enmarcó el titular de la FBF quien instó a la unidad.