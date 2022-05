La Febad iniciará un proceso al ACB por el poder deportivo

La Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad) iniciará un proceso al Automóvil Club Boliviano (ACB) para tener de forma permanente el poder deportivo ante la negativa de firmar el acuerdo al que se llegó previamente.

“La federación está en contacto con abogados para iniciar un proceso y darle un arreglo definitivo y recuperar el poder deportivo para toda la vida. Lo que queremos es en la parte deportiva. Ellos pueden seguir siendo representantes ante la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) en diferentes áreas, lo que nosotros exigimos es solamente la parte deportiva, que es lo que nos corresponde y lo que nosotros hacemos”, indicó Orlando Careaga Alurralde, presidente de la Febad.

Explicó que hace unas semanas “se llegó a un acuerdo, pero llegado el momento no lo han querido plasmar. Queríamos firmarlo en Sucre por el Óscar Crespo con autoridades presentes y los pilotos; queríamos darle un reconocimiento al ACB por el arreglo, pero nos dijeron que no están de acuerdo y que están ocupados porque ‘el ACB de Cochabamba está de aniversario este fin de semana e iremos ahí’. Otra vez hemos sido burlados. Vemos que esto no tiene solución y no hay otra forma que arreglarlo por otras vías”.

“Desde hace 32 años el ACB, que es una entidad privada confines de lucro, ostenta el poder deportivo que no le corresponde porque no tiene pilotos, autos ni organiza ninguna carrera. Se ha convertido en un intermediario entre la FIA y la Febad. Nosotros estamos respaldados por el Estado, el ministro de Salud y Deportes (Jeyson Auza)y el Viceministerio de Deportes”, apuntó Careaga.

También recalcó que el ACB “hace creer a la FIA que los organizadores del Rally Santa Cruz (que forma parte del Campeonato Sudamericano de Rally) son ellos, cuando en realidad no es así porque no hacen absolutamente nada”. (Prensa Febad)