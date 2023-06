El sábado jugó Bolivia con Ecuador en Estados Unidos y poca gente lo vio porque la Federación Boliviana de Fútbol tuvo la “brillante” idea de insistir con su plataforma de prepago. Es decir, el que quiere ver a la selección tiene que pagar; caso contrario, tiene que esperar los informes resumidos en los noticieros de televisión.

Lo dije antes y lo reitero ahora: la Federación está alejando a la gente de la selección.

Ver una película en 3D en el cine es distinto a ver a un equipo de fútbol que representa a todo un país. La selección es como el pan de cada día o el agua potable que podemos consumir en cualquier pileta. Por eso uno la siente suya, porque es como un familiar al que todos queremos que le vaya bien.

Pero no. La gente de la Federación parece que piensa con el bolsillo y no con la cabeza.

Y lo peor, está contenta porque cree que tendrá un buen ingreso y cada vez habrá más suscriptores. Se está olvidando que Bolivia no es un gran mercado para estos experimentos, y no es porque no le guste apoyar iniciativas de nueva tecnología, sino porque la mayor parte de su población es de modestos recursos económicos.

Hay gente que vive al día y lo que gana a veces sólo le alcanza para la comida.

Entonces hay que pensar en todos. El fútbol es tan popular que no es del gusto de unos cuantos. Es de todos.

Cuando gana la selección se alegran todos, no sólo los que la vieron por una plataforma exclusiva.

Así que la Federación Boliviana de Fútbol de Fernando Costa debería redireccionar sus objetivos lucrativos. Bien puede negociar la imagen de la selección con algún canal abierto o conseguir un auspiciador que pague el costo de su plataforma, y que el dinero salga de empresas pudientes y no del ciudadano que no vive del fútbol.

Está a tiempo para cambiar y encontrar una solución a esta desacertada iniciativa. La Federación Boliviana de Fútbol, igual que la selección, tiene que ser amiga de la gente y no un acreedor o un usurero.