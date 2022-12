La FIFA lanza la banda sonora oficial del Mundial

Tukoh Taka llegó a ser el número uno en la lista general de canciones de iTunes, mientras que Dreamers se situó en los primeros puestos de las listas Billboard Digital Song Sales, Spotify Top Songs y Amazon International Best-Seller.

Otras canciones son Arhbo, que suena en la salida de los jugadores antes de los partidos en Catar, así como Hayya Hayya (Better Together), The World is Yours to Take y Light The Sky.

En la banda sonora también participan artistas como Trinidad Cardona, Davido, AISHA, Ozuna, Gims, Lil Baby, Tears for Fears, Balqees, Nora Fatehi, Manal, Rahma Riad, Nasser Al Kubaisi, Ayed y Haneen Hussein.

RedOne, productor discográfico ganador de premios Grammy y ejecutivo de entretenimiento creativo de la FIFA, aseguró que está “increíblemente orgulloso de haber entregado Dreamers, el mayor estreno en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, que ha atraído más de 60 millones de visitas en YouTube de todo el mundo”.