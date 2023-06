Jaime Vega, periodista de Santa Cruz, colgó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Lo intenté pero no funciono!!! La FBF, me envió los accesos libres para ver el partido de Bolivia frente a Ecuador, pero no funciono!!! De todas formas... quedo agradecido. Decidí pagar los 30 Bs. Y accedió, pero la imagen muy pixelada, no de buena calidad. Ojo, pagué y mi factura es la NRO. 4320. (A las 19:31 horas.). Esa es mi experiencia”.

Página Siete intentó comunicarse en esta jornada con el gerente de marketing de la FBF, José Antonio Claure, para conocer la palabra oficial de esa entidad sobre el tema y los reclamos de los hinchas, sin embargo Claure rechazó una de las llamadas que se le realizó a su teléfono celular y en un segundo intento no contestó.

En marzo pasado existió problemas para ver el juego con Uzbekistán. Hubo una mejora con Arabia, pero el sábado ante Ecuador los problemas técnicos se volvieron a presentar.

Para mañana la Federación también vende a 30 bolivianos el acceso para ver el juego entre Bolivia y Chile.