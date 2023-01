El consejo superior de la División Profesional decidió jugar por unanimidad dos torneos en la temporada 2023: uno que será el todos contra todos y el otro por series, lo novedoso es que ambos se jugarán de forma paralela durante todo el año.

El todos contra todos, con 32 fechas, se disputará sólo los fines de semana; mientras que el torneo por grupos se realizará entre semana.

En todo caso, lo que se ratificó es que la competición arrancará el 5 de febrero con el torneo largo y dos semanas después se comenzará a programar de forma paralela el certamen seriado.

La primera fecha contempla estos partidos: Real Santa Cruz vs. Palmaflor, Guabirá vs. Bolívar, Royal Pari vs. Independiente, The Strongest vs. “U” de Vinto, Oriente Petrolero vs. Nacional, Blooming vs. Wilstermann, Aurora vs. Always Ready y la fecha se completará en Trinidad, donde habrá choque de los recientemente ascendidos: Libertad Gran Mamoré vs. Vaca Díez. Los días y horarios serán conocidos en la siguiente reunión que tenga el consejo superior. El superclásico entre celestes y atigrados será el 19 de febrero, en la tercera jornada.

Torneo seriado

Para el torneo corto se distribuyó a los 17 equipos en tres series. El grupo A está conformado por Bolívar, Oriente Wilstermann y Royal Pari.

En el B fueron emparejados The Strongest, Guabirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz.

El C tendrá a Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, Universitario de Vinto y Vaca Díez.

Convocatoria

Los clubes aprobaron también que será obligatoria la presencia de un jugador Sub-20 por 45 minutos. En cuanto al descenso, quedó ratificado que a fin de año los dos últimos de la tabla acumulada perderán la categoría y en antepenúltimo jugará el descenso indirecto frente al subcampeón de la Copa Simón Bolívar.

El consejo no tocó el tema de los derechos de televisión, el asunto será analizado en un próximo consejo superior.