La victoria de Arabia Saudita “nos inspiró”, dicen los japoneses

“Sabíamos que en la segunda parte habría más espacios y tendríamos más oportunidades”, añadió. Los japoneses voltearon el marcador en el segundo tiempo con goles de Ritsu Doan (75) y Takuma Asano (83).

“Nuestra fortaleza es el equipo, el bloque, la unión, y lo hemos demostrado”, añadió el veterano defensa, ahora en el Schalke alemán, quien se refirió también a la victoria de Arabia Saudita contra Argentina: “Fue una sorpresa, pero no una gran sorpresa”.

“Muchas veces he dicho que tienen muy buenos jugadores, que no salen de su país porque su liga es muy rica, pero a mis amigos les digo que juegan muy bien, sobre todo en casa. No están en su país, pero cerca”, añadió.