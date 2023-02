El Tribunal de Resolución de Disputas tiene dos nuevos miembros, hoy fueron posesionados por el Congreso de la FBF reunido en la ciudad de La Paz.

El abogado Martín Ruiz fue elegido como nuevo Presidente del TRD y el ex futbolista Carlos Laime fue posesionado como uno de los vocales de este tribunal, en una de las medidas importantes ejecutadas hoy.

“He tenido la suerte de haber estado en el fútbol profesional, he militado en varios equipos, en la Selección, he sido presidente de Universitario de Tarija, también he sido entrenador de Unión Central cuando había la Liga y ahora ser parte de un tribunal deportivo es algo que me causa expectativa, he tenido la gracia de Dios de haber estudiado, soy abogado y docente universitario, por eso he aceptado este reto”, dijo Laime en su primera alocución como miembro de del TRD.