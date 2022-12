Mediante una emotiva carta dirigida a los hinchas de Atlético Tucumán, el golero Carlos Emilio Lampe dio por concluida su participación en el Decano del fútbol argentino para volver al fútbol boliviano, donde Bolívar lo espera. Lampe fue uno de los referentes del club tucumano, siendo protagonista en el torneo de primera división argentino, en el que no pudo asegurar su participación en certamen internacional, porque relegaron puntos importantes en los últimos encuentros. Sin embargo, se hizo una campaña inédita que la propia hinchada le reconoce. “Fueron sólo seis meses, pero se sintieron como años por lo bien que me hicieron sentir en Tucumán, sólo me queda decir muchas gracias. Agradecer a toda la gente por el buen trato recibido, la verdad que la pasamos muy bien en este semestre, siento que tuvimos muchas más alegrías que tristezas y todo eso fue gracias a la unión que teníamos”, escribió Lampe en la primera parte de su carta oficial. Tras agradecer al entrenador Lucas Pusineri y su cuerpo técnico, a los dirigentes, sus compañeros y toda la gente que trabaja en el club, escribió: “Venir a Tucumán fue una decisión muy difícil, pero con el apoyo de mi familia, mi decisión fue basada en el gran desafío que teníamos al inicio de la temporada”. En la parte final de su extensa carta, el golero menciona que “una parte de mi corazón se quedará con ustedes y con esta hermosa provincia con la que nos encariñamos con mi familia, sin lugar a dudas nos encantó vivir aquí..., esto seguramente no es un hasta siempre, es un hasta pronto, pueblo decano...”.

El golero es esperado en las próximas horas en La Paz, mañana la Academia comienza sus aprestos conducido por el español Beñat San José Gil.