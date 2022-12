Un Carlos Lampe ambicioso de llegar lejos con Bolívar y a la espera de que su compañero en la Verde, Marcelo Martins, sea confirmado en las siguientes horas, se presentó ayer al primer día de trabajo de la Academia en la zona de Ananta.

“Esta infraestructura es de primer nivel, el proyecto de Bolívar es grande y espero que esté Marcelo (Martins)”, subrayó el guardameta.

Sin quererlo, el golero dio pistas de las gestiones que emprende el club en procura de conformar un equipo “poderoso” para 2023. “El estar en Bolívar te exige pelear el título, clasificar a la otra ronda de la Copa, más con el equipo que tiene en mente armar la dirigencia. Sólo queda conseguir los objetivos y como grupo entrar con todo”, dijo.

La primera consulta a Lampe fue qué sentía en este tercer ciclo en el cuadro bolivarista y respondió: “Es como volver a casa”, recordando que hace 15 años tuvo sus primeros pasos en el profesionalismo en el equipo celeste que era comandado por Víctor Hugo Antelo y luego Marco Sandy.

Cuando llegó al vestuario se encontró con varios jugadores con los que compartió en la Selección nacional y antes de empezar el entrenamiento no tuvo problemas en bailar en una ronda que hicieron sus compañeros. Lampe se estrenó de esa forma con la casaca celeste.

“Pelear un campeonato y una Copa Libertadores donde tengamos mucha ambición es lo que más me motiva. Bolívar es el que aporta siempre más jugadores a la Selección. El estar en Bolívar significa tener mucha ambición y eso tenemos que demostrarlo día a día”, acotó.

Sobre los motivos que derivaron en su salida de Atlético Tucumán, Lampe dijo que no son de índole financiero. “A estas alturas uno se fija poco en lo económico; si me fijaría en el dinero no habría ido ni a Huachipato ni a Tucumán, porque en mis clubes anteriores ganaba mucho más”, finalizó.