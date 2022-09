Lampe se suma hoy, pero su mente está en Tucumán

La selección nacional se completará hoy en Orleans con la llegada de Carlos Lampe a territorio francés. El arquero de Atlético Tucumán viajó ayer desde Buenos Aires, donde el lunes su equipo jugó frente a Argentinos Juniors (ganó 2-1) por el torneo de primera división de ese país.

El golero apunta a ser titular frente a Senegal por la excelente campaña que ha tenido con su equipo, que recuperó la punta en el fútbol argentino.

“Seriedad, orden, trabajo. No nos decaemos. Seguimos trabajando firme. Muchos decían que nos íbamos a caer y seguimos aquí peleando a falta de siete fechas nada más”, dijo Lampe a la prensa argentina antes de su viaje a Francia.

Por su partida a la Selección, el guardameta se perderá el choque frente a Estudiantes de La Plata, a jugarse el domingo.

“Esperemos cuando me toque volver, que sigamos ahí arriba. Hay mucha ilusión y es una lástima que no me toque jugar el próximo partido, pero ahora me tengo que enfocar en la Selección y cumplir con mi país y a mi vuelta, no los quiero presionar, pero esperemos que estén ahí arriba”, dijo.

Contó que el domingo emprenderá retorno a Tucumán, casi a la misma hora del lance contra Estudiantes. Su gran preocupación pasa por saber cómo seguirá el juego a la distancia. “Me tocará estar volando, pero algo voy a hacer para mirarlo. Confío en mis compañeros. Están haciendo un gran trabajo. Juegue quien juegue, dejamos todo en la cancha y somos competitivos en todos los partidos”, resaltó.

Lampe y Martins son dos piezas clave en la estructura que tiene planificada el técnico Pablo Escobar, para medirse el sábado con Senegal (13:00). El resto del equipo será confirmado en el par de entrenamientos que se tendrán en Orleans, a donde el rival ya llegó el lunes por la tarde.

La delegación nacional se instaló ayer por la tarde en la sede del partido luego de un extenuante viaje de casi 20 horas, desde que partieron de Santa Cruz de la Sierra.

El grupo llegó a las 11:00 a Madrid, España, donde realizaron la escala de un par de horas para luego continuar viaje a Orleans.

“Todos van a tratar de ganarse un lugar para lo que viene”, sostuvo Fernando Saucedo.