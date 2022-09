“Las 13 victorias costaron mucho, no fue pan comido”

Una cantidad de recuerdos se les vino a la mente a tres jugadores que militaron en el Bolívar de 1976, en el equipo que tiene en su poder la racha más larga de partidos sin perder en la historia del club y que está próximo a cumplir 100 años en 2025.

Las 13 victorias al hilo es un registro que está camino a ser quebrado por el actual equipo celeste, al que le faltan tres victorias más para igualar esa marca. A Ricardo Troncone, que radica en Buenos Aires, se le unieron en una amena charla Carlos Conrado Jiménez y Carlos Aragonés, figuras de ese equipo, y que viven en Santa Cruz. Troncone arrancó de entrada y mencionó que “fuimos campeones paceños invictos y luego de la Copa Simón Bolívar, los 13 partidos hay que tomarlos de los dos torneos y es completamente válido porque para jugar la Simón Bolívar, tenías que ganar primero en la asociación”.

Aragonés se mostró un poco más sorprendido: “Es un dato que no lo tenía y el hincha en general no lo sabe, mérito de ustedes el no olvidarlo y destacar esa racha de triunfos donde yo estuve y me siento muy feliz de haber formado parte de ese logro que tuvimos en 1976”.

Jiménez, que fue el arquero titular de ese elenco, reafirmó el dato y la marca de los celestes al mencionar que “en 1976 se jugaba los torneos de asociación, pero era fútbol profesional, nosotros ganamos invictos el campeonato”, subrayó.

“No desmerezcan los rivales”

De los 13 triunfos, una docena fueron conseguidos ante elencos paceños, aunque los tres exjugadores de la Academia coinciden al citar que no es para “menospreciar” aquellas victorias, por lo competitivo que eran los encuentros, es más, antes de ese campeonato Bolívar tardó siete años para poder dar una nueva vuelta olímpica.

“Había buenos equipos, costó mucho, no era pan comido como todos piensan, estaban Chaco, Municipal, Always Ready y 31 de Octubre, y era muy difícil ganarles. Recuerdo que yo pasé de Chaco a Bolívar, aunque es bueno resaltar que Bolívar tenía mejor equipo que la Selección, por la calidad de jugadores y extranjeros de primer nivel, tal el caso de Gallo, Troncone, Solorzano, Lird y Viviano Lugo”, comentó Jiménez. Aragonés, que llegó ese año a la Academia, agregó que “el campeonato paceño era muy competitivo, había buenos equipos, con partidos duros y complicados. Seguramente hay mucha gente que intentará desmerecer los 13 triunfos, pero no se puede ir contra la historia. La racha más larga de la historia de Bolívar es del equipo de 1976”.

“Los rivales no eran pequeños, para dar la vuelta olímpica en nuestra casa le ganamos apenas a Ferroviario por 1-0. Nosotros jugábamos en Tembladerani y también íbamos al Luis Lastra. El que piensa que era fácil está equivocado, costó mucho”, remarcó Troncone.

El equipo 2022

Para Carlos Aragonés, el Bolívar 2022 tiene todas las condiciones para quebrar la marca de partidos ganados consecutivamente (13). “Bolívar ha pasado el síndrome de campeón, ha perdido partidos luego de lograr el campeonato e hizo una gira y después encontró el nivel del primer campeonato y está con las condiciones para romper el récord”. Carlos Jiménez destacó la jerarquía de los refuerzos extranjeros y del técnico que tienen los celestes. “Los récords se han hecho para ser superados y obviamente que Bolívar tiene equipo para quebrar esa marca que logramos nosotros”. Ricardo Troncone finalizó la nota citando que “han pasado más de 40 años y fuimos los que más partidos seguidos ganamos, siento un gran orgullo”.