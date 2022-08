Las declaraciones de Vaca incomodan en la Academia

No cayeron bien en filas de Bolívar las declaraciones que realizó el jugador Henry Vaca, de Oriente Petrolero, sobre la altitud de La Paz y la dificultad que tienen los equipos de Santa Cruz en los encuentros que les toca disputar en la sede de Gobierno.

“Es difícil jugar en altura, subir allá y con un equipo que ha salido campeón y que juega muy bien”, declaró Vaca en tierra oriental.

Ayer, el arquero Rubén Cordano dijo que hay que ser agradecidos con el lugar donde juega la Selección nacional y al margen de destacar las cualidades del delantero, habló también de que a Vaca le cuesta manejarse en su vida personal.

“Tenemos que ser agradecidos con el lugar donde estamos jugando. La Paz es la ciudad donde juega la Selección y hay que acostumbrarse y enfrentarlo, poniendo la mejor cara. Sobre Henry, lo hemos hablado con un montón de compañeros cercanos a él; es un jugador extraordinario, sólo que a veces le cuesta un poco el tema personal, pero en la cancha es un jugador extraordinario y de mucho cuidado, ya que en el mano a mano nos puede sacar ventaja por ser determinante”, dijo el guardameta.

El portero fue un poco más allá en su análisis y comentó que la altura no juega sola. “Más allá de la altura es la intensidad y la forma de juego que tiene Bolívar a la hora de disputar cada partido. Se la complicamos a los rivales, pero si nosotros no hacemos un buen juego no podemos sacar ventaja, no se gana sólo con la camiseta o con la altura”, subrayó Cordano.

En tanto, el volante Leonel Justiniano pidió a los rivales adaptarse a las condiciones que existen en el país con ciudades de altura y otras del llano.

“Siempre se habló de la altura, pero uno debe adaptarse a las canchas y los estadios de las ciudades. A nosotros nos cuesta jugar en el llano por el calor, pero hay que jugar donde le toque. Yo soy de la idea que hay que adaptarse a todas las circunstancias: calor, frío, seco”, comentó Justiniano.

El mediocampista prefirió hacer a un lado las declaraciones de Vaca y se refirió a la plantilla que tiene el equipo refinero y al cuidado que se debe tener este sábado.

“Oriente tiene jugadores ágiles y rápidos que pueden desequilibrar; nos complicó mucho en el anterior campeonato y sabemos de los errores que cometimos ese día en el partido”, resaltó.

El equipo prosiguió ayer con sus entrenamientos en la zona de Ananta. De momento, los académicos comparten el tercer lugar de la tabla de posiciones del Clausura con Nacional Potosí, ambos con 19 unidades, a seis del puntero que es The Strongest (25).